В Петербурге вводят правила для курьерских самокатов

Заместитель председателя Комитета по транспорту Санкт-Петербурга Александра Бахмутская выступила на Форуме электронной коммерции E-Retail Week в Москве.

Как сообщает пресс-служба Комитета по транспорту Санкт-Петербурга, в ходе экспертной сессии обсуждалось взаимодействие служб доставки, платформ и городских администраций.

Бахмутская отметила, что Санкт-Петербург одним из первых в России начал системно решать вопросы, связанные с ростом курьерской доставки. В городе уже определены закрытые для курьеров зоны, введены ограничения скорости до десяти километров в час на отдельных территориях и установлены строгие требования к внешнему виду курьеров и их транспорту.

Также она сообщила, что в Северной столице функционирует 48 веломаршрутов общей протяженностью более чем 154 километров. По словам представителя Комитета, перспективные направления включают сертификацию транспорта, организацию специальных парковок и создание единой информационной системы для контроля соблюдения правил.