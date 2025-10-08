Школьница устроила поджог вышки связи ради iPhone

В Санкт-Петербурге задержана 12-летняя школьница, подозреваемая в поджоге телекоммуникационного шкафа вышки сотовой связи.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, инцидент произошел вечером возле дома на Парашютной улице.

Девочка призналась полицейским, что нашла в мессенджере предложение о легком заработке и решила выполнить задание за 300 тысяч рублей. На эти деньги она планировала приобрести новый iPhone. Подростка доставили в отдел полиции, куда также прибыл ее отец.

Материалы по факту поджога будут переданы в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Ранее аналогичные действия квалифицировались как терроризм. Родителям несовершеннолетней предстоит возместить причиненный материальный ущерб.