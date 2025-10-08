Убийство на Кременчугской улице произошло на почве финансового конфликта

Следствие продолжает выяснять обстоятельства убийства на Кременчугской улице.

Как сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по Санкт-Петербургу, преступление было совершено в парадной дома на глазах у ребенка. Основной версией следствия считается конфликт на финансовой почве.

Известно, что 49-летний подозреваемый заранее снял комнату в том же доме, чтобы следить за распорядком дня потерпевшего. После подготовки он совершил убийство с использованием оружия.

На месте происшествия изъяли оружие, гильзы и образцы крови для проведения экспертиз. Допрошены свидетели произошедшего, изучены записи камер видеонаблюдения. Стоит отметить, что следствие в Северной столице опровергло информацию о причастности подозреваемого к специальной военной операции.