В Петербурге обсудят роль технического заказчика в строительстве

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого примет II Всероссийскую конференцию Ассоциации «НОТЕХ», которая состоится 16-17 октября 2025 года. Мероприятие будет посвящено развитию института технического заказчика и обмену передовым опытом в управлении строительными проектами.

Организатором выступает Ассоциация «НОТЕХ» – Национальное объединение технических заказчиков и иных организаций в сфере инжиниринга и управления строительством. Ожидается, что конференция объединит ключевых участников строительной отрасли, включая инжиниринговые компании, финансовые институты, девелоперов, инвесторов, архитекторов, проектировщиков, разработчиков цифровых решений, учебные заведения, а также представителей государственной власти и СМИ.

В программу войдут подведение итогов работы ассоциации, обсуждение лучших практик управления проектами и разбор реальных кейсов. Мероприятие будет включать панельные дискуссии, круглые столы, практические и питч-сессии. Также запланированы форматы открытого микрофона для свободного обсуждения и «краш-тесты» проектов с экспертными оценками в режиме реального времени.

Участие в дискуссиях примут более 40 отраслевых экспертов. Основными темами для обсуждения станут современные стандарты работы технических заказчиков, рейтингование и расчет стоимости их услуг, кадровый резерв, юридические риски, цифровизация управления проектами и вопросы взаимодействия с банками и контрольно-надзорными органами.

По замыслу организаторов, двухдневный профессиональный диалог создаст площадку для обмена опытом и укрепления деловых контактов между участниками. Для получения подробной информации о мероприятии и регистрации необходимо обратиться к организаторам. Вопросы по партнерству также принимаются по специально выделенным каналам связи.