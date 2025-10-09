Платформа Авито Авто запустила функционал для продажи авто в трейд-ин

На Авито Авто появился инструмент, позволяющий владельцам подержанных автомобилей обменять их на другие транспортные средства. Этот механизм обмена (трейд-ин) упрощает заключение сделок между частными продавцами и автодилерами в рамках единой цифровой экосистемы.

Реализация онлайн-решения стала возможной благодаря двух действующих сервисов компании — Авито Аукцион и Авито Селект. Первый помогает автовладельцу в сжатые сроки реализовать свой транспорт, получая заявки от дилерских центров в течение двух часов. Второй предоставляет подборку авто от надежных партнеров по фиксированным ценам и полное сопровождение сделки: от помощи в выборе автомобиля до организации осмотра машины экспертами и помощи в оформлении сделки.

Актуальность развития этого сегмента обусловлена заметным увеличением спроса на программы трейд-ин. Согласно статистике Автохаба, в сентябре 2025 года практически каждый второй автомобиль (около 45%) на складах дилерских организаций поступает по схемам трейд-ин. Исследование, проведенное платформой в конце 2024 года, показало, что 41% частных продавцов автомобилей рассматривали возможность обмена. Новый функционал призван удовлетворить этот запрос, формируя целостный цифровой цикл для всех участников процесса.

Первая сделка в рамках пилотного запуска была успешно проведена в Казани, где местный житель обменял Kia Rio 2016 года выпуска и стал владельцем Kia Sportage 2020 года.

На текущем этапе программа обмена распространяется на легковые автомобили и легкий коммерческий транспорт с пробегом не более 250 000 километров и возрастом до 20 лет. Важным условием является отсутствие у транспортного средства истории работы в каршеринге, а также участия в аварийных аукционах . Пилотный проект запущен в семи регионах страны, включая Москву, Петербург, Московскую, Ленинградскую, Самарскую и Свердловскую области, а также Татарстан, при участии двенадцати дилерских центров. В перспективе рассматривается возможность масштабирования как географического покрытия сервиса, так и круга партнеров.

Как прокомментировал Андрей Ковалев, директор направления Автомобили с пробегом в Авито, миграция автомобильного рынка в цифровую среду представляет собой устойчивую и долгосрочную тенденцию. По его мнению, внедрение на платформе инструмента обмена является важным этапом в развитии современных цифровых решений, нацеленных на оптимизацию и ускорение процедуры совершения сделки для каждой из заинтересованных сторон.