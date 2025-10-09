Строительная площадка в Мурино стала причиной загрязнения реки Охта

Строительная площадка в Мурино стала источником загрязнения реки Охта мутными стоками. Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора зафиксировало сброс вод с содержанием размываемых грунтов в водный объект.

По словам жителей Мурино, 8 октября в реке Охта появились мутные стоки. В ходе проведенного выездного обследования государственные инспекторы управления установили, что загрязнение происходит со строительной площадки многоквартирного жилого дома на Оборонной улице. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного Управления Росприроднадзора.

Специалисты выяснили, что с помощью мотопомпы и системы шлангов осуществлялась перекачка вод, содержащих размываемые грунты. Это привело к изменению цвета воды в месте сброса на мутно-коричневый.

В связи с произошедшим ведомство готовит материалы для передачи в органы строительного надзора.