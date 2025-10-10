Водителей предупредили о ремонтных работах в Токсовском тоннеле

На 31-м километре Кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга введут временные изменения схемы движения. Ограничения связаны с проведением ремонтных работ в Токсовском тоннеле.

С 17 по 31 октября 2025 года в южном транспортном отсеке тоннеля будут осуществляться работы по инъектированию и устранению протечек швов. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

По информации начальника территориального ситуационного центра ведомства Ильи Пузыревского, на данном участке будет попеременно перекрываться одна полоса движения в направлении из Санкт-Петербурга в поселок Токсово. На оставшейся свободной полосе будет действовать ограничение скорости до 40 километров в час.

Для обеспечения безопасности движения на участке будут установлены временные дорожные знаки, светоотражающие элементы и ограждающие конструкции. Генеральным подрядчиком работ выступает компания «ЕвроТрансСтрой».

Представители дорожной службы принесли извинения за временные неудобства, связанные с проведением ремонтных работ.

Напомним, что длина Токсовского тоннеля доходит до отметки в 560 метров. Конструкция является частью транспортной развязки на пересечении с автодорогой «Санкт-Петербург — Матокса».