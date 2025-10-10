Петербуржцам рассказали о пяти распространенных способов обмана с доставкой еды

Представители МВД опубликовали перечень из пяти наиболее распространенных мошеннических схем в сфере доставки еды.

К первой схеме относится создание дубликатов официальных сайтов и приложений популярных сервисов доставки. Внешнее сходство таких ресурсов с оригинальными платформами позволяет злоумышленникам получать конфиденциальную информацию пользователей, включая данные банковских карт.

Второй способ основан на информировании клиентов о мнимых ошибках при проведении платежных операций с последующим предложением осуществить возврат денежных средств. Для этого запрашиваются реквизиты пластиковых карт и коды подтверждения из SMS-сообщений.

Третий метод предполагает подмену заказанных блюд с требованием дополнительной оплаты от недобросовестных курьеров, сообщает ivbg.ru.

Четвертая схема включает в себя рассылку фишинговых ссылок через мессенджеры и SMS с предложениями проверить статус заказа или получить скидочные купоны.

Пятый метод направлен на организацию несуществующих акционных программ и бонусных систем для привлечения пользователей на мошеннические интернет-платформы.