Суд Петербурга арестовал брата главы стройкомпании «ЦКС» по делу о мошенничестве

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для Андрея Гончарова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Он будет содержаться под стражей до 8 декабря.

По данным следствия, в августе 2023 года Гончаров вместе с другими руководителями строительной компании «ЦКС» заключил договоры подряда с пятью клиентами на строительство индивидуальных жилых домов. После перевода средств на счета компании обвиняемые присвоили 31,65 миллиона рублей, не выполнив взятые обязательства, сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Гончаров был задержан 9 октября, на следующий день ему предъявили обвинение. Подсудимый свою вину не признал. Защита ходатайствовала о более мягкой мере пресечения — домашнем аресте или запрете определенных действий, но суд отклонил эти ходатайства.