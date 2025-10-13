В среду на улицах Петербурга будут действовать новые парковочные тарифы

Новые парковочные тарифы в Санкт-Петербурге начнут действовать с 8 утра в среду. Обновленные расценки автоматически отобразятся в мобильных приложениях и паркоматах.

По данным директора СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» Михаила Курдяева, обновленные расценки будут загружены в систему вечером 14 октября. Мобильные приложения автоматически определят местоположение транспортного средства и предложат актуальный тариф.

Пользователи получат уведомления о предстоящих изменениях через push-рассылки и SMS-сообщения. Действующие парковочные абонементы продолжат работать до окончания срока их действия без дополнительных корректировок. Паркоматы уже содержат обновленный справочник улиц для определения тарифов на месте, добавил Курдяев в беседе с ТАСС.

Отметим, что расширение зоны платной парковки в центральных районах города потребовало нанесения новой дорожной разметки и установки соответствующих знаков. В апреле 2025 года на эти цели было выделено 13,2 миллиона рублей. Изменения затронули Синопскую набережную, набережную Кутузова, площадь Восстания и другие участки в Адмиралтейском и Центральном районах.