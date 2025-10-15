В Госдуме объяснили рост цен на туристические путевки

Депутат Госдумы Сангаджи Тарбаев объяснил причины серьезного подорожания туристических путевок.

Он назвал двумя ключевыми факторами последствия пандемии и рост мировой инфляции. По словам парламентария, ограничения из-за коронавируса нанесли серьезный ущерб гостиничной отрасли, заставив операторов изменить финансовую политику.

Как сообщает NEWS.ru, первый толчок к росту цен дали вынужденные простои отелей в течение нескольких сезонов. Выжившие предприятия стали компенсировать потери через повышение стоимости услуг. Любое удорожание, начиная от топлива и заканчивая налоговыми ставками, теперь влияет на конечную цену путевки. При этом текущий год станет рекордным для мировой туриндустрии.

Российский рынок демонстрирует стабильную динамику развития, несмотря на общемировые тенденции. Важным преимуществом внутреннего туризма стало повышение качества обслуживания. Это особенно заметно на фоне ухудшения сервиса за рубежом, который не восстановился после пандемии.