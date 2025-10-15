Петербуржец похитил в Ленобласть кабель на сумму свыше 365 тысяч

В Ленинградской области транспортные полицейские задержали жителя Санкт-Петербурга, подозреваемого в хищении кабеля на крупную сумму.

Как сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу, в дежурную часть поступило заявление от представителя транспортной инфраструктуры о краже катушек с кабелем. Общий материальный ущерб оценивается в сумму свыше 365 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен подозреваемый — 36-летний петербуржец. Мужчина в ночное время проник на территорию полигона в Тосненском районе, где похитил кабель, подготовленный к транспортировке. Затем он проследовал в лесополосу, где сжег часть провода и спрятал полученный металл, который впоследствии сдавал в пункт приема.

Общая длина похищенного кабеля составила более чем 500 метров. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса «Кража», которая предусматривает наказание до шести лет лишения свободы. Мерой пресечения для подозреваемого стало обязательство о явке.