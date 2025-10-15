В Госдуме рассматривают льготы для многодетных отцов-одиночек

Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов предложил предоставить многодетным отцам-одиночкам право на досрочную пенсию.

Как сообщает 360.ru, парламентарий выступил за распространение существующей льготы для многодетных матерей на отцов, в одиночку воспитывающих трех и более детей.

Депутат отметил, что данная инициатива регулярно обсуждается на различных площадках, но единого понимания по этому вопросу пока нет. По его словам, речь идет не о факте рождения ребенка, а о факте участия в воспитании, что вызывает эмоциональные дискуссии.

Нилов подчеркнул, что предлагаемое право должно касаться только отцов-одиночек, которые в силу жизненных обстоятельств самостоятельно воспитывают детей при отсутствии матери.

Ранее организация «Отцы рядом» уже вносила в Госдуму законопроект, направленный на укрепление роли отца в семье и введение звания «отец-герой».