Пригожин заявил о готовности к критике после номинации Валерии на «Грэмми»

Певица Валерия может стать первой российской артисткой, чья песня на русском языке будет номинирована на премию «Грэмми».

Как сообщает «СтарХит», ее композиция «Исцелю» прошла отборочный этап и попала в лонг-лист престижной музыкальной награды.

Исполнительница призналась, что узнала об этом достижении из Интернета и была приятно удивлена. Продюсер Иосиф Пригожин отметил значимость события в условиях сложной международной обстановки, подчеркнув оригинальность песни и качество работы международной команды.

Пригожин также выразил готовность к возможной критике и анонимным письмам со стороны завистливых людей. Окончательный список номинантов будет объявлен седьмого ноября, а церемония награждения состоится первого февраля 2026 года в Лос-Анджелесе.

Напомним, что ранее стало известно о выходе последнего альбома Валерии, завершающего ее карьеру.