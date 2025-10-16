Эксперт Якубович считает, что повышение налогов затронет онлайн-торговлю

Российскую онлайн-торговлю ожидают серьезные изменения после новогодних праздников.

По данным RuNews24.ru, повышение НДС и снижение лимита по «упрощенке» могут привести к закрытию 20% пунктов выдачи. Эксперт Яков Якубович пояснил последствия данных мер.

Рост налога на добавленную стоимость до 22% создаст нагрузку на всю цепочку поставок. Это вынудит логистические компании и производителей повышать цены на свою продукцию. Маркетплейсы также увеличат комиссии, что отразится на конечной стоимости товаров.

Снижение лимита по УСН до 10 млн рублей окажется критичным для малого бизнеса. Компаниям с большим оборотом придется перейти на общую систему налогообложения. Это повлечет дополнительные расходы на ведение бухгалтерского учета и налоговые платежи.

