Жительница Ленобласти арестована за перформанс в Петербурге

Известно, что 18-летняя жительница поселка Рахья Всеволожского района Ленинградской области была арестована за уличный перформанс в центре Санкт-Петербурга.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, девушка исполняла песни, содержащие противоправные высказывания, что привлекло внимание многочисленных прохожих.

Полиция обнаружила видеозапись выступления в ходе мониторинга сети Интернет и установила личность исполнительницы. После этого любительница уличных перформансов была доставлена в отдел полиции для проведения разбирательства, где в отношении нее составили административные протоколы.

Следует отметить, что Дзержинский районный суд сегодня рассмотрел протокол по соответствующей статье и вынес решение об административном аресте сроком на 13 суток.