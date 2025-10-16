В Госдуме назвали добровольным сбор денег на подарки коллегам по работе

Сбор денег на подарки для коллег является исключительно добровольным делом.

Об этом заявил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он пояснил, что подобные традиции не регулируются трудовым законодательством.

Депутат отметил, что сложившиеся в коллективах многолетние обычаи носят необязательный характер. Как сообщает 360.ru, участие в организации мероприятий или приобретении общих презентов остается личным выбором каждого сотрудника. Например, кто-то может отказаться от сбора средств на цветы или праздничный стол.

Работодатель не вправе применять санкции к тем, кто не желает участвовать в таких сборах. Это не предусмотрено трудовым соглашением и является личным делом каждого. Традиция коллективных поздравлений сохранилась с советских времен, но теперь она носит исключительно добровольный характер.