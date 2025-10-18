Депутат Нилов назвал условия для получения пенсий иностранцами

Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на получение пенсии в России при соблюдении установленных законодательством условий.

Председатель комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов подтвердил возможность получения пенсий в Российской Федерации иностранными гражданами и лицами без гражданства.

Как отметил парламентарий, данное право распространяется на лиц, постоянно проживающих на территории России и соответствующих законодательным требованиям.

Ключевыми условиями депутат назвал наличие вида на жительство, подтверждающего статус постоянного резидента, а также ведение официальной трудовой деятельности с отчислениями страховых взносов в Социальный фонд России. Для получения страховой пенсии по старости необходимо достижение установленного пенсионного возраста, наличие минимального страхового стажа и требуемого количества пенсионных коэффициентов.

Особый порядок предусмотрен для беженцев с официальным удостоверением, которые сохраняют право на пенсионное обеспечение в течение всего срока действия своего статуса. При отсутствии достаточного стажа или баллов возможна альтернатива в виде социальной пенсии, для назначения которой действуют отдельные нормативы, добавил парламентарий в разговоре с РИА Новости.

Нилов подчеркнул, что важным фактором является наличие международных соглашений между Россией и страной гражданства получателя. Граждане государств-членов Евразийского экономического союза обладают особыми условиями пенсионного обеспечения.