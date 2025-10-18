В сарае жителя Приозерского района оказалось больше 18 килограмма тротила

В Приозерском районе Ленинградской области полицейские обнаружили тайник с боеприпасами времен Великой Отечественной. Общая масса изъятых взрывчатых веществ превышает 18 килограммов.

На территории поселка Ромашки полицейские нашли схрон с боеприпасами 17 октября. В сарае на земельном участке 50-летнего местного жителя были обнаружены многочисленные предметы военного назначения.

Среди обнаруженного находился деревянный ящик с 241 тротиловой шашкой, одна дымовая шашка, две сигнальные ракеты, а также 18 патронов различных калибров и винтовка системы Мосина 1913 года выпуска в корродированном состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Согласно результатам проведенной экспертизы, общая масса тротиловых шашек составляет более 18 килограммов. Остальные изъятые боеприпасы направлены на дополнительное исследование. Владелец участка пояснил, что нашел эти предметы в лесном массиве в 1990-х годах.

Мужчина доставлен в отдел полиции для проведения процессуальных действий. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.