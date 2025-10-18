Эксперт Торгашина опровергла основные версии исчезновения семьи в тайге

Специалист поисково-спасательного отряда «Поиск пропавших детей имени Оксаны Василишиной» Светлана Торгашина сомневается в основной версии исчезновения семьи Усольцевых в Красноярском крае.

В Красноярском крае продолжается расследование обстоятельств исчезновения семьи Усольцевых. Пара с ребенком пропали в тайге больше двух недель назад.

По мнению эксперта, версия о побеге семьи несостоятельна. Торгашина отметила, что для такого шага необходима долгая подготовка, тогда как Усольцевы планировали лишь короткую прогулку в горах. Также она назвала маловероятной идею об их эвакуации с вершины на вертолете.

В разговоре с «Комсомольской правдой» Торгашина исключила и версию нападения браконьеров, указав на крайне низкую криминальную активность в этом районе. Поисковые группы сосредотачиваются на других возможных причинах исчезновения, не связанных с преступным умыслом.

Напомним, супруги Усольцевы и их дочь пропали во время прогулки в труднодоступной местности. Несмотря на то, что с момента их исчезновения прошло свыше двух недель, поиски продолжаются с привлечением спасателей, волонтеров и местных жителей.