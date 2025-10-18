За 24 часа на Солнце произошла пятая мощная вспышка

За сутки ученые зафиксировали на Солнце пятую мощную вспышку. Явление длилось больше 20 минут.

Специалисты Института прикладной геофизики сообщили, что 18 октября в 13:51 по московскому времени на Солнце произошла очередная вспышка класса M1.5.

Источником явления стала область солнечных пятен 4246, а его продолжительность достигла 22 минут. Это событие стало пятым по счету всплеском активности предпоследнего класса М, зарегистрированным в течение текущих суток.

Как отметили ученые, серия вспышек началась ранее в тот же день. Первая вспышка класса M1.0 произошла в 03:40 по московскому времени, за ней последовали другие всплески. Все они были зафиксированы в той же активной области, обозначенной номером 4246.

Напомним, что солнечные вспышки делятся на пять категорий по мощности рентгеновского излучения: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатн на квадратный метр, при этом каждый последующий класс означает десятикратное увеличение мощности.