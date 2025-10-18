Анастасия Костенко ответила на критику своего внешнего вида

Российская модель Анастасия Костенко столкнулась с критикой в социальных сетях из-за поведения и внешнего вида во время посещения магазина.

В социальных сетях возникла дискуссия вокруг поведения Анастасии Костенко, посетившей магазин одежды в сопровождении сестры. Некоторые пользователи выразили недовольство внешним видом и действиями 31-летней супруги футболиста Дмитрия Тарасова. В комментариях подписчики обвинили модель в неуважении к бренду, а также раскритиковали ее выбор одежды и состояние волос.

Костенко отреагировала на замечания, опровергнув обвинения в неуважении к персоналу магазина. Она пояснила, что является клиентом этого бренда и приобретает там вещи, а причиной неидеального состояния волос стала дождливая погода. Блогер призвала комментатора быть добрее и отказаться от оценочных суждений относительно чужого стиля.

В своем ответе многодетная мама также подчеркнула, что сознательно поддерживает отечественного производителя, включая в свой гардероб вещи от малого бизнеса. Она выразила недоумение по поводу желания некоторых пользователей интерпретировать ее действия в негативном ключе и осудила практику комментирования чужой манеры самовыражения.