Скандинавский антициклон принесет в Петербург сухую погоду

Жителей Санкт-Петербурга ждет малооблачная и сухая погода из-за влияния скандинавского антициклона. Температурные показатели сохранятся в пределах сезонной нормы.

По словам ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, погодные условия в Северной столице будут определяться воздействием гребня скандинавского антициклона. Синоптик ожидает, что этот атмосферный фронт принесет в регион преимущественно сухую погоду с небольшой облачностью. По словам метеоролога, солнечная активность позволит компенсировать ночное понижение температур.

Леус добавил, что в течение суток температурный фон в городе останется на уровне +6…+8 градусов, тогда как в Ленинградской области значения могут колебаться от +3 до +8 градусов. Скорость северо-западного ветра составит 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление продолжит расти, достигнув показателя 766 миллиметров ртутного столба.

Ночью в воскресенье температура окажется на уровне 0…-2 градусов, дневные показатели составят +6…+8 градусов.