В парижском Лувре совершено ограбление экспонатов

Утром 19 октября в знаменитом парижском музее Лувр было совершено ограбление.

Как сообщает «Фонтанка», министр культуры Франции прибыла на место происхождения вместе с полицией и сотрудниками учреждения. По ее словам, никто из посетителей и работников музея не пострадал, однако подробности о похищенных ценностях не разглашаются.

Администрация музея объявила о закрытии Лувра на весь день, сославшись на «исключительные обстоятельства». Многочисленные туристы, планировавшие посещение музея, были вынуждены изменить свои маршруты. В социальных сетях активно обсуждается данная ситуация, при этом официальные представители воздерживаются от комментариев относительно деталей инцидента.

Напомним, что ранее директор Лувра обращала внимание на сложное техническое состояние здания и значительную нагрузку на инфраструктуру. Эти заявления вновь стали актуальными в свете последних событий. Следственные органы продолжают работу на месте, а общественность ожидает официальных заявлений о масштабах ущерба.