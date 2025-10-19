Петербуржцы высказали свое мнение об остановках на Суворовском проспекте

Компания «Контрол Лизинг» приняла участие в XIV Петербургском международном газовом форуме (ПМГФ-2025), который прошел 7-10 октября в Санкт-Петербурге. ПМГФ традиционно собрал ключевых игроков газовой индустрии и смежных рынков, объединив конгрессную и экспозиционную программы, а также деловые встречи с участием регуляторов, производителей оборудования и финансовых институтов.Форум 2025 года подтвердил статус одного из ведущих отраслевых событий: деловая программа и выставка работали четыре дня, обсуждения касались как внутреннего рынка газа, так и экспортных перспектив, импортозамещения технологических решений, развития СПГ-кластеров, водородных проектов и расширения парка газомоторной техники. По оценке отраслевых спикеров, мероприятие входит в тройку крупнейших форумов такого формата и в этом году собрало десятки тысяч участников из десятков стран, что обеспечило плотный график встреч, подписаний соглашений и презентаций.Как сообщает пресс-служба компании, участие...