Петербуржцы высказали свое мнение об остановках на Суворовском проспекте

На Суворовском проспекте в Санкт-Петербурге началась установка двух новых остановочных павильонов для общественного транспорта.
Как сообщает паблик в соцсети «ВКонтакте» «Центральный район за комфортную среду обитания», работы проводятся в рамках объединения троллейбусных и автобусных остановок.
«На этот узкий тротуар впихнут еще крышу. Афигеть. Идиотизм» — возмутились петербуржцы в социальных сетях.
«Не этот ли красавец и остановку троллейбуса добавил к автобусу, а через 50 метров еще одна остановка?» — задались вопросом другие пользователи.
Многие горожане выразили обеспокоенность возможным ухудшением пешеходной доступности. Несмотря на критику, часть жителей поддержала изменения.
«Год моих писем и звонков — и на улице Маяковского между Невским и Жуковского сделали пешеходный переход» — поделилась успешным опытом одна из горожанок.
Другие пользователи написали выразили благодарность депутату за настойчивость в решении вопроса.
Стоит отметить, что в городе на Неве продолжается процесс по установке остановочных павильонов и на других адресах.