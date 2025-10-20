В Ленобласти прошли учения военных связистов

В Ленинградской области состоялись масштабные учения военных связистов Ленинградского военного округа.

Как сообщает ivbg.ru, тренировка была приурочена к профессиональному празднику — Дню военного связиста. В ходе учений специалисты отрабатывали развертывание радиомостов между удаленными пунктами управления и восстановление поврежденных участков оптоволоконных линий.

Программа мероприятий включала использование квадрокоптеров в качестве воздушных ретрансляторов для усиления устойчивости каналов связи. Учения проходили в условиях, максимально приближенных к боевым, с применением средств имитации и ударных беспилотных летательных аппаратов. Всего к тренировке привлекли более чем 200 специалистов связи.

В учениях было задействовано свыше 30 единиц вооружения, военной и специальной техники. Военные отрабатывали навыки оперативного восстановления поврежденных линий связи и обеспечения устойчивого управления войсками в сложных условиях. Проведенные мероприятия позволили повысить уровень подготовки соединений и воинских частей связи округа.