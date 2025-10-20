Эксперты сомневаются в эффективности изгнания принца Эндрю

Британская королевская семья вновь столкнулась с серьезным кризисом из-за скандалов вокруг принца Эндрю.

Как сообщает The Mirror, это уже четвертое отстранение герцога Йоркского от общественных обязанностей за последние 15 лет. Решение было принято после новых разоблачений о его связях с Джеффри Эпштейном.

По информации издания, принц Чарльз и принц Уильям сыграли ключевую роль в принятии решения об отречении. Новый скандал разразился после информации о попытках дискредитировать Вирджинию Джуффре, основную обвинительницу. Женщина, пережившая сексуальное насилие, покончила с собой в начале этого года.

Эксперты сомневаются, что добровольный отказ от титулов решит проблему. Монаршая семья годами защищала принца Эндрю, несмотря на многочисленные обвинения. Аналитики считают, что только полный разрыв связей может спасти репутацию института монархии.