Авито подарил арендодателям страхование квартир на шесть месяцев

Александр Мокан
Фото: pxhere.com

Рынок долгосрочной аренды недвижимости в России демонстрирует устойчивое развитие, при этом основные точки роста смещаются из Москвы и Петербурга в другие крупные населенные пункты. Согласно данным, предоставленным сервисом «Авито Недвижимость», за прошедший год объем жилья, сдаваемого внаем, вырос на 31%. Увеличение числа предложений зафиксировано в сорока из сорока двух крупных городов.

Наиболее значительный рост наблюдался в Липецке, где количество доступных для съема объектов возросло более чем в два раза. Также в списке лидеров находятся Краснодар (увеличение на 86%), Тула (плюс 78%) и Ставрополь (рост на 77%). В Москве предложение арендного жилья стало больше на 18%, а в Северной столице — на 13%.

Параллельно с расширением рынка формируется новый механизм защиты имущества собственников. Анализ ситуации показывает, что ключевым опасением для многих владельцев квартир, препятствующим передаче жилья арендаторам, является риск нанесения ущерба их имуществу. Согласно статистике сервиса, со случайной порчей имущества сталкивался каждый третий арендодатель, и подобных ситуаций опасается около половины всех собственников.

В ответ «Авито Недвижимость» в пилотном формате совместно со страховой компанией «АльфаСтрахование» запустила проект бесплатного страхования для квартир. Платформа подарила бесплатную страховку на полгода тем, кто размещал объявление в разделе долгосрочной аренды. Страховка распространялась на внутреннюю отделку (пол, стены, потолок) и движимое имущество (мебель, техника) квартир.

На протяжении двух месяцев было оформлено больше 100 тысяч страховых полисов с компенсацией убытков до 120 000 рублей.

Уже началась процедура осуществления первых страховых выплат. Например, собственник жилья в Анапе получил возмещение в сумме 38 тысяч рублей за ущерб, нанесенный шкафу, кухонному гарнитуру, дивану, столу, стулу и унитазу. В другом случае владелец квартиры в Люберцах получил от страховой организации 79 тысяч рублей, что позволило полностью оплатить ремонт холодильника, дивана и межкомнатных дверей. На данный момент денежные компенсации перечислены пяти арендодателям.

Константин Каменев, руководящий направлением долгосрочной аренды в сервисе «Авито Недвижимость», сообщил, что программу апробировали в августе и сентябре, и за этот период было подписано свыше 100 тысяч бесплатных страховых соглашений для объектов, сданных внаем.

Даниил Минчаков, курирующий этот проект в «АльфаСтрахование», подчеркнул, что инициатива демонстрирует, каким образом современные цифровые площадки и страховые услуги могут быть эффективны для потребителей.

Что касается стоимости аренды, то по итогам первой половины октября самыми доступными городами для долгосрочного съема жилья остаются Брянск (средний показатель 20 тысяч рублей в месяц), Киров (22 тысячи рублей) и Ульяновск (23 тысячи рублей).

