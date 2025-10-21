Брат погибшего режиссера Политика опроверг версию о конфликте с соседями

Брат режиссера Сергея Политика, погибшего от ножевого ранения в Москве, сообщил об отсутствии конфликтов у кинематографиста с местными жителями.

Владимир Политик в беседе с 360.ru сообщил, что у кинематографиста сложились добрососедские отношения с жителями дома, где он проживал с детских лет. По его словам, в адрес режиссера не поступало каких-либо угроз.

Политик охарактеризовал брата как мирного человека, исключившего конфликтные ситуации с местными жителями. Мужчина предположил, что нападавший не проживал в одном районе с его братом.

Напомним, что Сергея Политика с ножевым ранением обнаружили соседи, которые вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Однако врачи не смогли спасти жизнь режиссера.

На основании произошедшего инцидента следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего. В настоящее время правоохранители пытаются установить личность и задержать злоумышленника.