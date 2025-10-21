Авито: бизнес можно запустить за 15 минут

Бизнес-конференция Авито «По делу» переехала из Москвы в Екатеринбург, собрав в октябре тысячу гостей офлайн. Онлайн-аудитория события продемонстрировала двукратный рост, достигнув отметки в 400 тысяч подключений.

Иван Гуз, управляющий партнер по развитию бизнеса классифайда, сообщил о 72 миллионах ежемесячных пользователей платформы. Семь из десяти покупателей представляют регионы России. «Наш фокус — на максимальной простоте. Профессионал может начать продавать на Авито всего за 15 минут, получив прямой контакт с аудиторией и полную свободу в организации доставки и расчетов», — пояснил спикер.

Коммерческий директор Авито Товаров Алексей Ли привел актуальную статистику по предпринимателям: 1,2 миллиона МСП, или каждый пятый малый и средний бизнес страны, уже работают на платформе. Лидеры по темпам роста — Чечня, Чукотка, Алтай, Магаданская область и Камчатка. Структура продаж разделилась: 13% предпринимателей предлагают услуги, 34% торгуют и товарами, и услугами.

Директор по товарам для дома Сергей Павлин раскрыл объем инвестиций в безопасность — 15 миллиардов рублей за пятилетие. Эти меры позволили сократить жалобы на недобросовестных контрагентов в 100 раз. Ежегодно системы защиты предотвращают потерю двух миллиардов рублей пользователями.

Среди новых сервисов для предпринимателей — доставка крупногабаритных позиций и каталог поставщиков. Особые ожидания связаны с ноябрьской распродажей: по словам Елены Низовцевой, руководителя направлений распродаж, в Черную пятницу продавцы нередко удваивают выручку, а россияне закупают 60% онлайн-подарков к Новому году.