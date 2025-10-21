Дрозденко поручил усилить информирование о детских выплатах

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил усилить информирование семей о региональных детских выплатах.

На встрече с депутатами глава региона обозначил необходимость активизации работы по информированию населения о региональных выплатах при рождении детей. По его словам, тысячи семей из области регистрируют новорожденных в других регионах и лишаются положенных мер поддержки.

Дрозденко распорядился о развертывании информационной кампании в медицинских учреждениях и органах социальной защиты. Дополнительно запланировано проведение социологического исследования с целью определения наиболее востребованных видов выплат и форм поддержки для молодых семей, сообщает «Невский проспект».

Также на рассмотрение была вынесена возможность установления связи между предоставлением социальных выплат и фактом наличия постоянной регистрации на территории Ленинградской области.