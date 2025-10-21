Руководитель управляющей компании осужден за получение многомиллионной взятки

Генеральный директор управляющей компании в Кировском районе Санкт-Петербурга осужден за систематическое получение взяток в особо крупном размере.

Суд признал генерального директора ООО «Жилкомсервис №2 Кировского района» виновным в получении взятки в особо крупном размере. Следственные органы установили, что не позднее августа 2017 года обвиняемый организовал схему систематического получения денежных средств от предпринимателя, который занимался поставками продукции в Кировском районе. В преступную деятельность также была вовлечена главный бухгалтер организации, которой отводилась роль посредника.

Согласно материалам дела, представители управляющей компании потребовали от коммерсанта регулярные выплаты за обеспечение приоритета при заключении контрактов, своевременную оплату счетов и общее покровительство, выражавшееся в отсутствии проверок качества поставляемой продукции. Сначала предприниматель согласился, однако затем обратился в правоохранительные органы. С марта 2018 по декабрь 2021 года общая сумма полученных взяток составила порядка 9,5 миллионов рублей, из которых бухгалтер удерживала 1,9 миллионов рублей, передавая остальные средства генеральному директору.

Суд назначил руководителю наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с штрафом в размере 19 миллионов рублей. Дополнительно осужденному запрещено занимать должности в сфере жилищно-коммунального хозяйства в течение пяти лет. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

В доход государства были конфискованы средства, эквивалентные сумме взятки. В отношении главного бухгалтера ранее также был вынесен обвинительный приговор с назначением наказания в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы и штрафа в размере 27,8 миллиона рублей.