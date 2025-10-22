Светлана Дружинина опровергла слухи о госпитализации мужа

Актриса Светлана Дружинина опровергла информацию о госпитализации своего супруга Анатолия Мукасея.

Народная артистка России Светлана Дружинина опровергла распространившиеся в средствах массовой информации сведения о госпитализации ее супруга, кинооператора Анатолия Мукасея. В комментарии для NEWS.ru артистка заявила, что оба чувствуют себя хорошо.

В беседе с журналистами Дружинина охарактеризовала появившиеся сообщения как не соответствующие действительности, подчеркнув хорошее самочувствие обоих супругов.

Ранее телеканал РЕН ТВ распространил информацию о доставке Мукасея в одну из московских клиник после ухудшения самочувствия, сопровождавшегося потерей сознания. Мукасей известен работой над такими знаковыми кинокартинами, как «Чучело», «Берегись автомобиля» и «Большая перемена».