Бастрыкин поручил доложить о нарушениях при благоустройстве Федоровского сквера

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки после ненадлежащего содержания Федоровского сквера в Петербурге.

В Главном следственном управлении СК России по Санкт-Петербургу организована процессуальная проверка по информации о нарушениях при благоустройстве Федоровского сквера.

В ведомстве сообщили о многочисленных недостатках в работе подрядной организации, включая ненадлежащее закрепление оборудования на детской площадке, отсутствие защитных ограждений и наличие небезопасных элементов в конструкциях. Также было установлено, что система освещения на территории сквера не функционирует. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

Исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Артему Черненко было поручено представить доклад о ходе и результатах проводимой проверки. Контроль за рассмотрением данного вопроса осуществляется на уровне центрального аппарата ведомства.