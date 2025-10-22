Авито AdTech: привлечение внимания стало новым искусством в рекламе

Конференция «Авито Показ», организованная 16 октября для игроков рекламного рынка, собрала ведущих экспертов индустрии, включая Ксению Собчак, представителей групп АДВ, Resolution OMD OM Group, Иви, ГК «ФСК» и AdRiver. Ключевой темой дискуссии стала синергия креатива и технологий, которая превращает рекламу в искусство привлечения аудитории.

По словам управляющего партнера по развитию бизнеса Авито Ивана Гуза, платформа эволюционировала в экосистему, сопровождающую пользователей в различных жизненных ситуациях. Он подчеркнул, что большинство пользователей приходит на Авито с уже сформированным интересом к покупке, что делает площадку ключевой точкой контакта для рекламодателей на всех этапах воронки продаж. Иван Гуз также отметил, что по данным исследования РБК Авито остается самой доступной площадкой для старта бизнеса в России, позволяя запустить онлайн-продажи всего за 15 минут, и что уже 62% предпринимателей используют ее для продвижения.

Старший управляющий директор Авито Артем Кумпель и директор Авито Рекламы Яков Пейсахзон раскрыли детали трансформации платформы. Они представили результаты 2025 года и анонсировали планы на 2026-й. Среди нововведений в рекламном кабинете появятся контекстный таргетинг и ретаргетинг, автоматические стратегии, конструкторы аудиторий и отчетов, а также публичный API. Артем Кумпель указал на фундаментальный сдвиг в поведении потребителей: 89% поисковых запросов по товарам и услугам теперь приходятся на топ-5 площадок электронной коммерции, против 11% в классических поисковиках, что позволяет алгоритмам показывать максимально релевантную рекламу.

Ксения Собчак в своем выступлении заявила, что успех в современной рекламе определяет не бюджет, а смелость и способность брендов выходить за рамки шаблонов. По ее мнению, Авито демонстрирует понимание экономики внимания, где ценится живое и искреннее общение с аудиторией.

Генеральный директор группы АДВ Андрей Чуваев отметил, что рост рекламного рынка стимулируется инновационными каналами, включая ритейл-медиа, и что агентства теперь выступают в роли интеграторов, связывающих медийные каналы с бизнес-целями клиентов. Исполнительный директор Resolution OMD OM Group Сергей Ефимов добавил, что карточка товара в e-commerce перестала быть лишь инструментом для сделки, превратившись в средство для первичного знакомства с брендом.

Директор по маркетингу Иви Артем Лопухин констатировал окончание эпохи маркетинга 360 и переход к осмысленным партнерствам, назвав Авито пространством для построения долгосрочных отношений с клиентами. Директор по маркетинку ГК «ФСК» Александр Лебедев проиллюстрировал остроту конкуренции, сообщив, что в сфере недвижимости на покупателя приходится до 67 рекламных контактов в день, что вынуждает искать нестандартные решения.

Коммерческий директор AdRiver Роман Кохановский завершил практической частью, объяснив, как модели Шепли и цепи Маркова позволяют перераспределять бюджеты для роста конверсий до 13% и охвата до 16%, избегая неэффективных затрат.