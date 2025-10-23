Авито Авто представило функционал поиска автомобилей по карточкам моделей

Платформа Авито Авто запустила для пользователей новый инструмент поиска под названием «Мультикарточка». Он сгруппировал информацию о машинах одной модели в общую карточку, где отображаются сводные данные по ценам, техническим характеристикам и отзывам.

По данным сервиса, востребованность такого решения обусловлена поведением покупателей: 85% автолюбителей первоначальный поиск автомобиля ведут онлайн, а 66% тех, кто совершил покупку, нашли машину в интернете. Более того, 71% пользователей до просмотра объявлений определяются с маркой, а 57% точно знают желаемую модель.

Как пояснила директор по продукту «Авто» в Авито Елизавета Алексеенко, на площадке представлено свыше миллиона предложений, и новая функция ускоряет для клиентов поиск нужного варианта, одновременно повышая для продавцов релевантность их предложений.

После выбора в «Мультикарточке» таких параметров, как состояние авто, тип двигателя, коробка передач и комплектация, система показывает актуальный диапазон цен. Далее пользователь может перейти к просмотру отфильтрованных объявлений или использовать опцию «Подобрать выгодный вариант» для персонального сопровождения менеджером. Инструмент работает в мобильной версии Авито для всех категорий транспорта.