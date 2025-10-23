Суд избрал заключение под стражу и домашний арест фигурантам миграционного дела

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга избрал меры пресечения двум обвиняемым по делу об организации незаконной миграции.

По данным Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга, одному фигуранту назначено содержание под стражей, а второму — домашний арест. Оба мужчины обвиняются в совершении преступления по статье Уголовного кодекса «Организация незаконной миграции».

Следствие установило, что не позднее 15 ноября 2023 года обвиняемые организовали фиктивную регистрацию множества иностранных граждан в помещении на Караваевской улице. Они изготовили подложные уведомления о прибытии иностранцев, содержащие ложные сведения о принимающей стороне — ООО «Феникс». Эти документы предоставлялись в миграционные подразделения МВД для незаконной постановки на учет.

Один из фигурантов занимался поиском иностранных граждан, согласовывал условия и стоимость услуг, организовывал оформление фиктивных документов. Второй обвиняемый учредил и возглавил юридические лица, от имени которых выступал принимающей стороной. Суд избрал первому фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу до 20 декабря 2025 года, второму — домашний арест до 22 декабря 2025 года.