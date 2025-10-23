Николай Емельянов покинет пост вице-губернатора Ленобласти

Вице-губернатор Ленинградской области по социальной политике Николай Емельянов покинет свою должность в ближайшее время.

Как сообщает 47news, новым местом работы чиновника станет Гатчинский государственный университет, где он займет пост исполняющего обязанности ректора. Ранее эту временную позицию занимал Антон Моштаков после отстранения предыдущего руководителя вуза.

Александр Туфанов, бывший ректор университета, подозревается в организации незаконной миграции с использованием служебного положения. На сайте учебного заведения уже опубликована информация о временном исполнении обязанностей Моштаковым. Кадровые перестановки в правительстве Ленинградской области планировались давно и сейчас вступают в активную фазу.

До назначения в правительство региона в 2012 году Николай Емельянов возглавлял администрацию Кировского района Ленинградской области. В 2021 году он пытался избраться депутатом по Волховскому округу, но не смог одержать победу на выборах. О его возможном уходе из областного правительства говорили на протяжении длительного времени.