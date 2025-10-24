Эксперт заявила, что мобильные телефоны негативно влияют на мозг человека

Современные исследования выявляют серьезные последствия воздействия электромагнитного излучения на здоровье человека.

По информации RuNews24.ru, врач Екатерина Дмитренко изучила данные свыше 20 тысяч научных работ. Анализ показывает прямую связь между использованием мобильных устройств и развитием различных патологических состояний.

Клинические наблюдения демонстрируют возможное повреждение важных структур головного мозга под воздействием технологических частот. Это может проявляться в виде головных болей, нарушений сна и других негативных симптомов. Исследования также указывают на повышенный риск развития серьезных заболеваний при длительном контакте с излучением от гаджетов.

Специалист обращает внимание на необходимость пересмотра подходов к безопасности беспроводных технологий. Требуются дополнительные изыскания для полноценной оценки влияния электромагнитных волн на организм человека. Особую важность приобретает разработка эффективных мер защиты от потенциально вредного воздействия современных устройств связи.