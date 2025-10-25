В поселке Яльгелево нашли незаконный полигон с отходами

Представители Комитета государственного экологического надзора Ленинградской области пресекли деятельность нелегального полигона для размещения отходов в поселке Яльгелево.

В ходе рейда специалисты выявили нарушения экологического законодательства на территории поселка Яльгелево Ропшинского сельского поселения. Также был зафиксирован факт грубого несоблюдения требований в области охраны окружающей среды.

Экскаватор, который использовался для противоправных действий, изъят и перемещен на специализированную штрафную стоянку. По информации пресс-службы ведомства, собственнику земельного участка выдадут официальное предписание об устранении всех выявленных нарушений.

В документе будет установлен срок, в течение которого необходимо привести территорию в соответствие с экологическими нормативами.