Спасатели предупредили петербуржцев об усилении ветра в понедельник

Спасательные службы Санкт-Петербурга распространили экстренное предупреждение об ухудшении погодных условий.

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 27 октября на территории Санкт-Петербурга ожидается усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду. Спасательные службы распространили рекомендации для населения и участников дорожного движения.

Специалисты советуют убрать хозяйственные предметы со дворов и балконов, а также устранить сухостойные деревья в непосредственной близости от жилых строений. Владельцам транспортных средств рекомендовано размещать автомобили в защищенных местах, а также парковаться на вдали от деревьев и недостаточно укрепленных конструкций.

При нахождении на улице следует избегать приближения к рекламным конструкциям, ветхим строениям и зданиям с неустойчивыми кровельными элементами.