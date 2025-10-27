В Ленобласти участнику СВО вернули украденные 5,5 млн рублей

Лужская городская прокуратура добилась возврата денежных средств, похищенных у участника специальной военной операции.

Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Ленинградской области, суд удовлетворил исковые требования о взыскании средств с владельцев банковских счетов, использованных мошенниками. Молодой человек 1999 года рождения, имеющий инвалидность второй группы вследствие военной травмы, стал жертвой телефонных аферистов.

Злоумышленники путем обмана убедили потерпевшего перевести свои сбережения на подконтрольные им банковские счета. Общая сумма похищенных средств превысила 5,5 млн рублей, которые перечислялись разными платежами. Для защиты имущественных прав военнослужащего прокурор направил пять исковых заявлений в суды различных регионов России.

Авиастроительный районный суд города Казани уже удовлетворил одно из требований прокурора. С ответчика взыскано 290 тысяч рублей в пользу потерпевшего. Исполнение данного судебного решения находится на особом контроле органов прокуратуры.