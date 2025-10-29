Астрономы сообщили петербуржцам о слабых магнитных бурях в среду

Специалисты предупреждают метеозависимых жителей Петербурга о возможных слабых магнитных бурях в среду. Причиной возмущений стала корональная дыра на Солнце.

В среду на Земле возможны слабые магнитные бури. Такой прогноз распространили специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН.

Ученые ожидают, что в течение суток магнитосфера Земли будет возмущенной. Вероятны магнитные бури невысокой интенсивности.

Причиной возможных возмущений стал поток плазмы от корональной дыры на Солнце. Это образование в атмосфере светила воздействует на земную магнитосферу.

Прогноз магнитных бурь появился на фоне постепенного роста геомагнитной активности, который ученые фиксировали ранее. Специалисты продолжают мониторинг солнечной активности и состояния магнитосферы Земли.