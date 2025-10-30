Сотрудница банка в Кировске спасла пенсионерку от мошенников

В Кировске сотрудница банка предотвратила попытку мошенничества против 88-летней пенсионерки на сумму свыше миллиона рублей.

Сотрудница отделения банка на бульваре Партизанской Славы 29 октября обратилась в полицию, сообщив о подозрительных обстоятельствах встречи пожилой клиентки с неизвестными лицами. Прибывшие оперативники разработали план операции с применением имитации денежных средств. После передачи муляжа подозреваемому было произведено его задержание в городе Кудрово Всеволожского района.

Задержанным оказался 20-летний безработный житель Новосибирска. По информации от 88-летней потерпевшей, в течение двух дней ей поступали многочисленные звонки от лиц, представлявшихся сотрудниками различных организаций.

Злоумышленники убедили женщину в необходимости так называемого «сохранения сбережений», после чего она передала курьеру 1,01 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Было произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество. Полиция продолжает оперативные мероприятия по установлению других участников преступной группы.