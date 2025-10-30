Авито Недвижимость обновила подписки для риелторов и агентств

С 27 октября технологическая платформа «Авито Недвижимость» представила обновленную линейку подписок для профессионалов рынка. Новые инструменты «Агент», «Профи» и «Лидер» призваны помочь риелторам, брокерам и агентствам эффективнее конкурировать в условиях растущего предложения.

Подписка «Профи» позволяет загружать видео в карточки объектов для автоматического воспроизведения в поиске, размещать блок с информацией об агентстве и получать аналитические отчеты по жилой недвижимости. Тариф «Лидер» включает все опции «Профи» и добавляет интеграцию с CRM-системами, а также передачу рыночной цены недвижимости через API для отображения актуальных данных в реальном времени.

Особую актуальность новые инструменты приобретают в городах с максимальным ростом предложения. На вторичном рынке лидерами стали Улан-Удэ с ростом на 18%, Омск с 10% и Воронеж с 6%. На рынке долгосрочной аренды предложение увеличилось в Липецке в 2,2 раза, в Краснодаре на 86%, в Туле на 78% и в Ставрополе на 77%. По данным платформы, инструменты продвижения приносят профессионалам в среднем 19% всего трафика.

Управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости Сергей Ерёмкин отметил, что ежемесячно раздел недвижимости посещают 27 миллионов пользователей, а объявления по категории в сумме набирают 1,2 миллиарда просмотров.