Специалисты оценили санитарное состояние лесов Ленобласти

В Ленинградской области завершены лесопатологические обследования на территории свыше двух тысяч гектаров. Полученные данные позволят разработать комплекс мер по оздоровлению лесов.

Представители Комитета по природным ресурсам Ленинградской области сообщили о завершении лесопатологических обследований, направленных на выявление очагов распространения короеда-типографа. Работы проводились на общей площади 2064 гектара в лесных массивах девяти лесничеств региона, включая Всеволожское, Гатчинское, Ломоносовское, Лужское, Рощинское, Северо-Западное, Учебно-опытное, Волосовское и Кингисеппское, сообщает allnw.ru.

По словам председателя комитета по природным ресурсам Федора Стулова, проведенные исследования позволят своевременно выявлять очаги болезней и вредителей, давать точную оценку санитарного состояния насаждений и оперативно принимать необходимые меры для оздоровления лесов.

Полученная в ходе обследований информация будет использована для формирования плана мероприятий по защите и сохранению лесных ресурсов региона.