Цифровизация ускорила кадастровые услуги в Подмосковье

В Подмосковье значительно сокращены сроки оказания кадастровых услуг благодаря активной цифровизации процессов.

Как сообщила директор Роскадастра Московской области Наталья Адигамова, современные технологии кардинально меняют работу служб, отвечающих за недвижимость.

Как пишет 360.ru, в ведомстве активно внедряют автоматизированные системы и программы для быстрой обработки картографических данных. Особое внимание уделяется сервисам для клиентов, которые не видны пользователям, но эффективно работают при прохождении документов внутри ведомства.

Для удобства жителей специалисты помогают дистанционно подавать документы через многофункциональные центры, что избавляет от необходимости личных визитов. Большая часть процессов уже переведена в электронную форму, хотя полностью исключить ручной труд пока невозможно.