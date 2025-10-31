В Ленобласти предприятие проверяют из-за возможного загрязнения водоема

Ленинградская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку предприятия по производству косметики во Всеволожском районе.
Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Ленинградской области, поводом стало поступление информации о сбросе неочищенных канализационных стоков в дренажную систему. Проверка направлена на установление всех обстоятельств возможного нарушения природоохранного законодательства.
В рамках проводимых мероприятий будет дана всесторонняя оценка соблюдения предприятием требований экологического законодательства. Специалисты проверят соответствие деятельности производства нормам Федерального закона «Об охране окружающей среды» и другим нормативно-правовым актам в области охраны природы. Особое внимание будет уделено системе очистки сточных вод.
Ход проверки находится на особом контроле прокуратуры Ленинградской области. По завершении мероприятий, в случае выявления нарушений природоохранного законодательства, будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. Предприятие может быть привлечено к административной ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды.