В Петербурге объявили экстренное предупреждение из-за тумана

Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу объявило экстренное предупреждение об ухудшении погодных условий.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, 1 ноября в отдельных районах города ожидается туман с видимостью 500 метров и менее. Спасатели рекомендуют участникам дорожного движения соблюдать особую осторожность.

Ведомство советует водителям значительно снизить скоростной режим и избегать обгонов и резких маневров. При видимости менее 20 метров скорость не должна превышать десять километров в час, а при видимости до двух метров рекомендуется прекратить движение. Обязательным требованием является включение габаритных огней или ближнего света фар.

Как отметили в МЧС, пешеходам рекомендуется использовать светоотражающие элементы на одежде. В условиях тумана важно опустить стекла автомобиля для лучшего восприятия звуков с дороги и периодически использовать звуковые сигналы для ориентации в пространстве.