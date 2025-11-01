Эксперт Занорин заявил о росте популярности хорового искусства

Ректор Саратовской консерватории Александр Занорин заявил о росте популярности хорового искусства в России на пресс-конференции во Владивостоке.

Такое мнение эксперт высказал в рамках мероприятия, посвященного итогам III Дальневосточной хоровой олимпиады. Занорин отметил, что хоровое искусство привлекает новые категории участников, включая детей и студентов, и обладает объединяющей силой. Он подчеркнул важность популяризации этого вида творчества для раскрытия человеческого потенциала.

Масштаб олимпиады впечатлил председателя жюри — он выделил высокий уровень коллективов из Сибири и Дальнего Востока. Мероприятие проводится с 2022 года при поддержке Дальневосточного федерального университета и Президентского фонда культурных инициатив. В текущем году в конкурсе участвуют 93 хоровых коллектива из 16 регионов России и Китая.